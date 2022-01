OD 1. SVIBNJA Čakom poskupljuje cijenu sakupljanja komunalnog otpada

Novim cjenikom, koji stupa na snagu 1. svibnja, fiksni dio cijene raste s dosadašnjih 56,40 kuna na 65,40 kuna za kućanstva, dok će varijabilni dio iznositi između 13 i 15 kuna i plaćat će se po svakom odvozu

Problematiku novog Zakona o gospodarenju otpadom i njegove posljedice iznijeli su na današnjoj konferenciji za medije direktor Gradskog komunalnog poduzeća 'Čakom' Ivica Perhoč i gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini – u ime načelnika i predstavnika jedinica lokalne samouprave suvlasnika 'Čakoma'. Uz Čakovec, to su i Općine Nedelišće, Šenkovec, Strahoninec, Mala Subotica, Orehovica, Štrigova, a uskoro i Sveti Juraj na Bregu i Gornji Mihaljevec.

Novom Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, koja je još u postupku javnog savjetovanja, definiraju se dvije kategorije korisnika – kućanstva i nekućanstva, te fiksni dio cijene koji će za sve korisnike biti isti i varijabilni koji će ovisiti o broju odvoza odnosno količini otpada koju korisnici proizvedu na mjesec.

Iako su konačni troškovnici još u izradi, definiran je iznos fiksnog dijela cijene koji će, umjesto dosadašnjih 56,40 kuna, iznositi 65,40 kuna. Varijabilni dio, u odnosu na sadašnje cijene, raste oko 3-4 kune, te bi svaki odvoz korisnike mogao koštati između 13 i 15 kuna.

Za korisnike koji nisu kućanstva fiksni dio cijene iznosit će 98,10 kuna.

- Osnovni cilj ovog zakona je povećati količine odvojenog sakupljanja i smanjiti količine komunalnog otpada. U našim gradovima i općinama već smo oko i iznad 50 posto odvojeno prikupljenog otpada i na nama je da taj trend i dalje pratimo. Organizacijski to znači da ne moramo ništa revolucionarno poduzimati, ali i dalje apeliramo na građane da što više odvajaju kako bi što manje komunalnog otpada završavalo na našem odlagalištu u Totovcu jer se i ono popunjava prema gornjoj granici, a Piškornica će u probni rad, prema trenutnim najavama, tek 2025. godine, istaknuo je direktor Perhoč.

Gradonačelnica Ljerka Cividini naglasila je kako su svi predstavnici gradova i općina suvlasnika GKP Čakom dugo pregovarali kako bi građani zbog usklađenja s novim zakonom osjetili što manji udar na svoje kućne budžete, a do 31. siječnja sve svoje zamjerke i prijedloge mogu i sami iznijeti putem e-savjetovanja na internetskim stranicama Grada Čakovca.

- Ovaj zakon ukida određene kategorije privilegiranih koji su dosad plaćali nižu cijenu odvoza, te je fiksni trošak za sve isti, no ukoliko zakon to bude omogućio, i mi ćemo se prikloniti mogućnosti da se to promijeni i tako pomoći našim osjetljivijim kategorijama stanovništva, poručila je gradonačelnica Cividini.

E-savjetovanje se zaključuje 31. siječnja, a na svim gradskim i općinskim vijećima tad je donošenje novih odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.