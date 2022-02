VOZAČ KAMIONA 'Labud mi je oduzeo najljepših pet minuta u životu'

Matija Livojević iz Duge Rese nakon dva tjedna vraćao se kući s terena. Dočekao ga je labud na mostu i ostavio mu lijepu uspomenu...

Snimka labuda koji je zaustavio promet na Dravskom mostu, a koju smo na našem portalu i Facebooku objavili u srijedu, proširila se brzinom munje i izazvala pozitivne reakcije.

Iako je upravo on bio krivac za blokiran promet, svi su vozači strpljivo pričekali da se gizdavi ljepotan udalji s prometnice. Sudeći po pozitivnim komentarima naših čitatelja, njegova je parada mnogima uljepšala dan.

No, cijeli prizor oduševio je i samog vozača kamiona kojeg su također mnogi prozvali herojem i pohvalili njegovu gestu. Tko je vozač koji je zbog labuda zaustavio promet?

Riječ je o Matiji Livojeviću iz Duge Rese koji se vraćao kući s terena.

- Bio sam dva tjedna na putu i onda me dočeka - labud na mostu. Lagano me preveo preko mosta. Pomislio sam u tom trenutku - baš lijep doček! Bilo mi je smiješno isto kao i ostalim vozačima i prolaznicima koji su sve popratili osmijehom i kamerama. Trajalo je to nekih pet minuta, no taj labud mi je definitivno uljepšao dan. Oduzeo mi je najljepših pet minuta u životu, rekao nam je Matija.

Ovakve priče vraćaju nam osmijeh na lice. Svaka čast, Matija, sigurni smo kako se dobro uvijek dobrim vraća!