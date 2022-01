STIGLA DVA NOVA VOZILA SANITETA Jer pacijenti zaslužuju vrhunsku udobnost i kvalitetu prijevoza

Ispred Zavoda za hitnu medicinu ključeve novih vozila međimurski župan Matija Posavec uručio je ravnateljici Vladimiri Križaj-Grabant

Vozni park djelatnosti sanitetskog prijevoza Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije od danas je bogatiji za dva nova suvremena vozila, vrijedna 705 tisuća kuna osiguranih iz proračuna Međimurske županije.

Vozila su prilagođena za prijevoz pet sjedećih i jednog ležećeg pacijenta, a imaju i ugrađen sustav za prihvat inkubatora, čime je dodatno podignuta kvaliteta sanitetskog prijevoza koji na godinu preveze oko 28 tisuća pacijenata. Ključeve vozila danas je ispred samog Zavoda međimurski župan Matija Posavec uručio ravnateljici ZZHM-a Vladimiri Križaj-Grabant, u društvu pročelnice županijskog Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Sonje Tošić Grlač te predsjednika Upravnog vijeća ZZHM-a dr. Drage Starčevića.

Ova je nabava, istaknula je kod primopredaje ključeva ravnateljica Vladimira Križaj-Grabant, samo jedna u nizu aktivnosti koje je Zavod poduzeo otkako je u veljači prošle godine preuzeo djelatnost sanitetskog prijevoza, koja je dotad bila pod okriljem Doma zdravlja Čakovec. Rekonstruirani su prostori djelatnosti sanitetskog prijevoza, djelatnici su prošli edukaciju o osnovnim mjerama održavanja života uz upotrebu vanjskog defibrilatora, nabavljena je nova radno-zaštitna odjeća i obuća, sama vozila su opremljena dodatnom medicinskom opremom, a ulagalo se i u radionicu koja održava sam vozni park.

- Zavod kontinuirano ulaže u podizanje kvalitete pružanja zdravstvene usluge za svoje pacijente, i u djelatnosti hitne medicine i u djelatnosti saniteta, a isto tako i u poboljšanje uvjeta rada za naše zaposlene, jer su oni okosnica rada Zavoda, poručila je ravnateljica Križaj-Grabant. Naši sugrađani koji koriste usluge sanitetskog prijevoza zaslužuju udobnost i kvalitetu vrhunske razine, i zbog toga je Međimurska županija krenula u nabavku dvaju novih vozila, naglasio je župan Matija Posavec, najavivši da će 2022. godina biti izrazito dinamična po pitanju ulaganja u zdravstvo u našoj županiji.

- Uređuje se prilaz Zavodu za hitnu medicinu i samoj Bolnici, u tijeku je rekonstrukcija Odjela abdominalne i dječje kirurgije, veliki zahvati kreću i u Zavodu za javno zdravstvo, na čijoj se zgradi diže još jedan kat i opremaju se novi laboratoriji a u planu je i niz drugih ulaganja u sam zdravstveni sustav, poručio je župan Posavec.

Za kraj, malo statistike – s najnovijim 'pojačanjem', vozni park djelatnosti sanitetskog prijevoza koristi ukupno 16 vozila koja na godinu prijeđu oko 780 tisuća kilometara, odnosno u prosjeku oko 60 tisuća kilometara svako. Preveze se, već smo spomenuli, oko 28 tisuća pacijenata, što na osobni zahtjev ili je riječ o planiranim prijevozima, a obavljaju se i hitni prijevozi u posebnom specijaliziranom vozilu. U sanitetu radi osam timova, odnosno 16 radnih timova, svaki se sastoji od jednog medicinskog tehničara ili sestre i vozača ili vozačice, što je ukupno 32 djelatnika. Redovno radno vrijeme saniteta je od ponedjeljka do petka od 8:00 do 22:00, subotom od 8:00 do 19:00, a svakog dana noću, te vikendima i blagdanima, jedan je tim u pripravnosti za hitne i iznenadne prijevoze.